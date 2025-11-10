به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نکا گفت: ۲۲۰ تن بذر گندم از آغاز سال زراعی جدید تاکنون برای کشت پاییزه، بین کشاورزان این شهرستان توزیع شد.

پناهی افزود: از زمان شروع کشت‌های پاییزه در مهرماه، تاکنون حدود ۲۲۰ تن انواع بذر گندم بوجاری شده و آماده کشت از رقم‌های آراز، تکتاز و احسان در بین گندمکاران آبی و دیم شهرستان نکا توزیع شده و این روند تا پایان آذرماه ادامه دارد.

وی با اشاره به اهمیت تدارک به‌موقع نهاده‌ها اظهار داشت: توزیع بذر گندم مرغوب و سازگار با شرایط اقلیمی منطقه، از برنامه‌های اولویت‌دار مدیریت برای ارتقای بهره‌وری مزارع است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نکا تصریح کرد: گندمکاران می‌توانند برای دریافت حواله بذر گندم به مراکز جهاد کشاورزی مراجعه کنند و کشاورزانی که از بذور خودمصرفی استفاده می‌کنند باید نسبت به بوجاری و ضدعفونی بذور با سموم معرفی شده طبق دستورالعمل کارشناسان حفظ نباتات اقدام کنند.