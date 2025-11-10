پوستر همایش کتابخوانی «یار مهربان» با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان و سرپرست ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پوستر همایش کتابخوانی «یار مهربان» با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان و سرپرست ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان رونمایی شد.

حسین براتی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در این مراسم اظهار کرد: فرهنگ از جمله فضیلت‌هایی است که در دل و جان مخاطب ریشه می‌دواند و یکی از مهمترین حوزه‌ها در این زمینه، ترویج فرهنگ کتاب، کتابخوانی و مطالعه است.

وی افزود: برای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی باید بین همه دستگاه‌های اجرایی به ویژه دستگاه‌های فرهنگی هم‌افزایی و جریان‌سازی ایجاد شود تا اثربخشی بیشتری در جامعه داشته باشد.

براتی تصریح کرد: از آنجا که دانشگاه‌ها با قشر جوان سرو کار دارند و کانون‌های فرهنگی هنری مساجد نیز در نقاط مختلف استان اعم از شهری، روستایی، حاشیه‌ای و مناطق محروم فعالیت‌های فرهنگی، هنری و مذهبی انجام می‌دهند، ظرفیت بسیار خوبی هستند که بتوانیم از آنها در جهت ترویج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه استفاده کنیم.

سید شاکر موسوی‌نسب، سرپرست ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد خوزستان در این مراسم به بیان برنامه‌های هفته کتاب و کتابخوانی توسط کانون‌های فرهنگی هنری مساجد پرداخت و گفت: یکی از مهمترین برنامه‌های هفته کتاب برگزاری همایشی با عنوان «یار مهربان» است که با همکاری کانون فرهنگی هنری خاتم اهواز برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: این همایش با حضور اعضای کانون‌های مساجد و خانواده‌های آنها به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اهواز برگزار می‌شود.

موسوی نسب یاد آور شد: از جمله برنامه‌های این همایش آسیب‌شناسی در حوزه کتاب و کتابخوانی و تعامل پدر و مادر به عنوان حلقه اتصال فرزند با کتاب توسط کارشناس این حوزه، اجرای گروه سرود، اجرای شاهنامه‌خوانی، پخش کلیپ با موضوع کتاب و کتابخوانی، برپایی چند غرفه شامل دورهمی کتاب، نقاشی برای کودکان و نوجوانان، غرفه عکس با کتاب و ... است.

لازم به ذکر است، این همایش ۲۹ آبان همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در فاز ۲ پادادشهر برگزار می‌شود.