مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو از کاهش تعهدات معوق این شرکت از ۳۷ هزار دستگاه به ۵ هزار دستگاه خودرو خبر داد.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما از ایران خودرو؛ آقای عادل پیرمحمدی، مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو در نشست امضای تفاهم نامه همکاری برای تامین مالی و تسهیل در پرداختهای قطعهسازان؛ گفت: کمهزینهترین روش تامین مالی پیشفروش است، اما با توجه به آثار اجتماعی آن، تصمیم گرفتهایم مسیر تامین مالی را به سمت منابع بانکی و ابزارهایی، چون تامین مالی زنجیره تامین (SCF) ببریم تا با همکاری بانک تجارت، نظم و پایداری در پرداختهای زنجیره تامین ایجاد شود.
وی با اشاره به بهبود عملکرد شرکت در بخش تعهدات گفت: سال گذشته در همین زمان بیش از ۳۷ هزار دستگاه تعهد معوق داشتیم، اما امروز این عدد به حدود پنج هزار دستگاه رسیده و مجموع تعهدات ما نیز کاهش یافته است.
تامین مالی جدید بدون پیشفروش خودرو
جمشید ایمانی، قائممقام ارشد ایرانخودرو نیز در این نشست با تاکید بر رویکرد شرکت در تامین مالی از مسیرهای غیر از پیشفروش گفت: تمایل و تصمیم هیئتمدیره بر این است که تامین مالی ایرانخودرو از محل سایر منابع انجام شود.
وی افزود: با روند فعلی تولید، درصورت تکیه صرف بر پیشفروش باید حدود ۲۵۰ هزار تعهد جدید ایجاد میشد؛ اما با استفاده از ابزارهای بانکی و همکاری نزدیک با شبکه بانکی، در آخرین برنامه فروش این عدد به حدود ۱۶۰ هزار دستگاه کاهش یافته است تا شرکت بتواند در ایفای تعهدات بهموقع به خریداران نیز عمل کند.
براساس این گزارش؛ تفاهمنامه سهجانبهای با ارائه سه ابزار تامین مالی، میان گروه صنعتی ایرانخودرو، شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایرانخودرو (ساپکو) و یکی از بانکهای کشور با هدف تسهیل تامین مالی ریالی و ارزی قطعه سازان و ارتقای انضباط در پرداختهای زنجیره تامین با استفاده از تامین مالی زنجیره تامین (SCF و SCF+) به امضا رسید.