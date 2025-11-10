کاروان های دانش آموزی راهیان نور از گرمسار و آرادان به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع اعزام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، رضا حسنی فرماندار شهرستان آرادان گفت: در اردوی زیارتی راهیان نور ۴۰ نفر دانش آموز دختر مقطع تحصیلی متوسطه اول به مدت چهار روز شرکت کردند.

سرهنگ پاسدار جلیل صبوری مسئول بسیج دانش آموزی گرمسار هم گفت : کاروان اردویی راهیان نور با حضور ۱۵۰ دانش آموز دختر از شهر‌های گرمسار و ایوانکیاز مناطق اروند رود، فتح المبین ، طلاییه و سایر یادمان‌های شهدا دیدن می کنند.