دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: مسئله هستهای بهانه غرب برای جنگ با ملت ایران بود و اکنون هم آنها مذاکره را برای نه برای مصالحه عادلانه بلکه برای تسلیم ایران میخواهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای لاریجانی در همایش ما و غرب با اشاره به روابط تجاری عالی ایران در سال های اولیه انقلاب اسلامی و حتی چندین سال پس از آن، گفت: غرب تا سالها بعد از انقلاب اسلامی هم شریک اول تجاری ایران بود اما اما به دنبال تسلططلبی بر ملت ایران رفت.
دبیر شروای عالی امنیت ملی گفت: حالا غربی ها درباره برد موشکی نیروهای مسلح ایران نظر میدهند اما به شما غربی ها چه ربطی دارد درباره موشکهای ما نظر میدهید.
به گفته آقای لاریجانی مسئله هستهای بهانه غرب بود برای جنگ با ملت ایران و هم اکنون هم بحث مذاکره را برای تسلیم میخواهند نه مصالحه عادلانه.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر اینکه نیروهای مسلح بر کاستیها مسلط شدهاند، گفت: مردم هم میخواهند سیاستمداران قدر اراده ملی را بدانند و شکاف در صفوف ملی ایجاد نکنند.
