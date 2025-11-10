\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646\u00a0\u061b \u06f6\u06f0\u06f0 \u0628\u0647\u0631\u0647\u200c\u0628\u0631\u062f\u0627\u0631 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0637\u0627\u0631\u0645\u060c \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u06a9\u0627\u0634\u062a \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644 \u0633\u06cc\u0631 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0633\u0637\u062d \u06f4\u06f5\u06f0 \u0647\u06a9\u062a\u0627\u0631 \u0627\u0632 \u0627\u0631\u0627\u0636\u06cc \u062d\u0627\u0635\u0644\u062e\u06cc\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n