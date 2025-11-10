۷ واحد برنجکوبی در بیضا سالیانه ۲۵ هزار و ۱۰۰ تن شلتوک را در این شهرستان به برنج تبدیل می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا، گفت: با فعالیت ۷ واحد صنایع تبدیلی در زمینه برنج‌کوبی، سالانه ۲۵ هزار و ۱۰۰ تن شلتوک در این شهرستان به برنج سفید تبدیل می‌شود.

صدیقه مویدی افزود: برداشت شلتوک از ۳ هزار و ۵۰۰ هکتار از شالیزار‌های بیضا از اوایل مهر شروع شده است و تا پایان آبان ادامه دارد.

او بیان کرد: از این مقدار شلتوک، ۲۱ هزار و ۱۰۰ تن تولید شهرستان بیضا و حدود ۴ هزار تن شلتوک از شهر‌های مجاور به واحد‌های برنج‌کوبی ارسال می‌شود.

مویدی ادامه داد: پیش بینی می‌شود امسال بیش از ۱۵ هزار و ۱۲۰ تن برنج سفید شده توسط کارخانه‌های برنج‌کوبی بیضا به بازار مصرف ارسال شود.