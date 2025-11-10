پخش زنده
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف ۳۰ هزار متر زمین خواری با ۱۵۰ شاکی در حوزه یکی از شرکتهای انبوه سازی مسکن خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار حسین رحیمی در تشریح جزئیات این خبر گفت: در راستای بررسی وضعیت شرکتهای تعاونی مسکن، کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی بر عملکرد یکی از شرکتهای ساختمانی و انبوه سازی مشکوک شدند.
وی افزود: در بررسیهای اسنادی و میدانی مشخص شد شرکت مذکور از طریق فروش مال غیر اقدام به پذیره نویسی و واگذاری ۳۰ هزار متر مربع زمین از حدود ۱۵۰ نفر اقدام کرده است که با ورود پلیس امنیت اقتصادی تخلفات شرکت احصاء و پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی به مراجع قضایی تحویل شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا ضمن هشدار به شرکتهای انبوه ساز متخلف در حوزه مسکن به شهروندان گفت: قبل از هرگونه ثبت نام و عقد قرارداد استعلامهای لازم را از مراجع ذی ربط انجام دهند.
سردار رحیمی در پایان گفت: هموطنان میتواند هرگونه خبر و اطلاعات خود در خصوص شرکتها و تعاونیهای مسکن متخلف را از طریق ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی با شمار ۰۹۶۳۰۰ در میان بگذارند.