به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار حسین رحیمی در تشریح جزئیات این خبر گفت: در راستای بررسی وضعیت شرکت‌های تعاونی مسکن، کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی بر عملکرد یکی از شرکت‌های ساختمانی و انبوه سازی مشکوک شدند.

وی افزود: در بررسی‌های اسنادی و میدانی مشخص شد شرکت مذکور از طریق فروش مال غیر اقدام به پذیره نویسی و واگذاری ۳۰ هزار متر مربع زمین از حدود ۱۵۰ نفر اقدام کرده است که با ورود پلیس امنیت اقتصادی تخلفات شرکت احصاء و پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی به مراجع قضایی تحویل شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا ضمن هشدار به شرکت‌های انبوه ساز متخلف در حوزه مسکن به شهروندان گفت: قبل از هرگونه ثبت نام و عقد قرارداد استعلام‌های لازم را از مراجع ذی ربط انجام دهند.

سردار رحیمی در پایان گفت: هموطنان می‌تواند هرگونه خبر و اطلاعات خود در خصوص شرکت‌ها و تعاونی‌های مسکن متخلف را از طریق ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی با شمار ۰۹۶۳۰۰ در میان بگذارند.