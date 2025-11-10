درمان جوان اهوازی که در منطقه زیتون کارمندی اقدام به خودسوزی کرده بود، در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس بیمارستان سوانح و سوختگی آیت الله طالقانی اهواز گفت: پس از وقوع حادثه خود سوزی جوان اهوازی این جوان جهت درمان به این بیمارستان اعزام شد.

دکتر علی وفاق نعمت الهی با اشاره به اینکه این جوان دچار سوختگی ۷۰ درصد شده است، افزود: تمامی امکانات و تجهیزات به روز که برای درمان بیماران در بیمارستان آیت الله طالقانی وجود دارد، برای مداوا این جان اهوازی در حال استفاده است.

وی خاطر نشان کرد: با همکاری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و حضور بهترین پزشکان و متخصصان مجرب درمان این جوان اهوازی در حال انجام است.