پخش زنده
امروز: -
اولین جلسه توجیهی معاونان فرماندار و بخشداران استان سمنان برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار سمنان در این جلسه ، سلامت، امنیت، رقابت و مشارکت حداکثری را اصول مهم برای برگزاری انتخابات پرشور عنوان کرد.
مهدی براری از معاونان فرماندار و بخشداران استان خواست با دقت و جدیت روند آمادهسازی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را انجام دهند.
وی با بیان اینکه سلامت انتخابات مهمترین وظیفه ستادها است، گفت: باید به قدری شفاف و روشن عمل کنیم که کوچکترین شک و شبههای باقی نماند.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار به حضور پرشور و حداکثری مردم در انتخابات اشاره کردو گفت: بیان عملکرد دولت ، ایجاد امید آفرینی و بیان دستاوردهای نظام در بخشهای مختلف از مهمترین وظیفه دست اندرکاران برگزاری انتخابات است.
وی همچنین گفت: دست اندرکاران برگزاری انتخابات شهر و روستا به هیچ عنوان نباید در مسیر انتخابات موضعگیری یا جانبداری از طیف یا جناح خاصی داشته باشند.
براری افزود: با توجه به اینکه انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا بصورت الکترونیکی برگزار میشود ، بخشداران و معاونان فرماندار باید حوزههای انتخابیه را برای انتخابات غیر الکترونیکی هم مهیا کنند.
مدیرکل دفتر امور سیاسی انتخابات و تصمیمات کشوری استانداری و دبیر ستاد انتخابات استان سمنان هم گفت: داوطلبان انتخابات شورای روستا مشمول قانون باید تا ۳۰ آبان از سمت خود استعفا دهند.
ابراهیم رستمی فر افزود: بر اساس بند (۲) ماده (۴۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران، برخی مدیران و مسئولان بهواسطه مقام و شغل خود، تنها در صورتی میتوانند در انتخابات شوراهای اسلامی روستا داوطلب شوند که حداقل سه ماه پیش از زمان ثبتنام از سمت خود استعفا داده و در آن پست شاغل نباشند.