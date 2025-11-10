پخش زنده
امروز: -
مرحله استانی چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان توسط جهاددانشگاهی استان اردبیل برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، حسام رسولی ۱۹ آبان با اعلام این مطلب در جمع تعدادی از خبرنگاران گفت: ثبت نام مرحله استانی چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان در استان اردبیل از ۱۹ آبان ماه در دانشگاههای استان اردبیل آغاز و دانشجویان علاقمند به شرکت در این دوره از مسابقات تا ۳۰ آبان فرصت دارند ثبت نام کنند.
وی ادامه داد: مسابقات ملی مناظره دانشجویان هرساله با شعار «مناظره؛ فرصتی برای یادگیری» به همت سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی در دانشگاههای سراسر کشور برگزار میشود.
رئیس جهاددانشگاهی استان اردبیل خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این مسابقات بستری برای کمک به توسعه فرهنگ گفتوگو، تولید علم و اندیشه دینی، تقویت روحیه حق و حق طلبی در دانشجویان و مهیا کردن فرصتی برای آموزش مسائل و مطالب علمی به صورت جذاب و باورپذیر برای دانشجویان میباشد.
رسولی گفت: مناظرات دانشجویی تنها یک رقابت نیست، بلکه تمرینی برای گفتوگوی اخلاقی و علمی است؛ در این مسابقات دانشجویان میآموزند چگونه استدلال کنند، چگونه نقد منصفانه داشته و چگونه در عین دفاع از دیدگاه خود، شنونده منصفی نیز باشند.
وی ادامه داد: دانشجویان علاقمند برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره ۰۴۵۳۳۵۱۰۶۰۰ و یا ۰۹۹۲۴۵۷۷۷۸۳ تماس حاصل نمایند و یا برای کسب اطلاعات بیشتر و مراجعه حضوری به دبیرخانه مناظرات دانشجویی استان، واقع در دانشگاه محقق اردبیلی، جنب دانشکده کشاورزی، دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی استان اردبیل مراجعه کنند.
رئیس جهاددانشگاهی استان اردبیل گفت: همچنین دانشجویان علاقهمند میتوانند از طریق سایت شهر دانشجو به آدرس studentcity.ir در این مسابقات ثبت نام کنند.
رسولی افزود: به تیمهای برتر این مسابقات گواهینامه شرکت در دوره و جوایز نفیسی اهدا میشود، همچنین تیم برتر به عنوان نماینده استان اردبیل به مرحله منطقهای و سپس مرحله کشوری اعزام خواهد شد.