به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، حسام رسولی ۱۹ آبان با اعلام این مطلب در جمع تعدادی از خبرنگاران گفت: ثبت نام مرحله استانی چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان در استان اردبیل از ۱۹ آبان ماه در دانشگاه‌های استان اردبیل آغاز و دانشجویان علاقمند به شرکت در این دوره از مسابقات تا ۳۰ آبان فرصت دارند ثبت نام کنند.

وی ادامه داد: مسابقات ملی مناظره دانشجویان هرساله با شعار «مناظره؛ فرصتی برای یادگیری» به همت سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی در دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار می‌شود.

رئیس جهاددانشگاهی استان اردبیل خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این مسابقات بستری برای کمک به توسعه فرهنگ گفت‌و‌گو، تولید علم و اندیشه دینی، تقویت روحیه حق و حق طلبی در دانشجویان و مهیا کردن فرصتی برای آموزش مسائل و مطالب علمی به صورت جذاب و باورپذیر برای دانشجویان می‌باشد.

رسولی گفت: مناظرات دانشجویی تنها یک رقابت نیست، بلکه تمرینی برای گفت‌وگوی اخلاقی و علمی است؛ در این مسابقات دانشجویان می‌آموزند چگونه استدلال کنند، چگونه نقد منصفانه داشته و چگونه در عین دفاع از دیدگاه خود، شنونده منصفی نیز باشند.

وی ادامه داد: دانشجویان علاقمند برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره ۰۴۵۳۳۵۱۰۶۰۰ و یا ۰۹۹۲۴۵۷۷۷۸۳ تماس حاصل نمایند و یا برای کسب اطلاعات بیشتر و مراجعه حضوری به دبیرخانه مناظرات دانشجویی استان، واقع در دانشگاه محقق اردبیلی، جنب دانشکده کشاورزی، دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی استان اردبیل مراجعه کنند.

رئیس جهاددانشگاهی استان اردبیل گفت: همچنین دانشجویان علاقه‌مند می‌توانند از طریق سایت شهر دانشجو به آدرس studentcity.ir در این مسابقات ثبت نام کنند.

رسولی افزود: به تیم‌های برتر این مسابقات گواهینامه شرکت در دوره و جوایز نفیسی اهدا می‌شود، همچنین تیم برتر به عنوان نماینده استان اردبیل به مرحله منطقه‌ای و سپس مرحله کشوری اعزام خواهد شد.