رئیس مرکز رشد فناوری نخبگان پارک فناوری پردیس گفت: این مرکز بعنوان یکی از بازوهای منطقه بینالمللی نوآوری ایران، تلاش دارد، زمینه رشد و تجاریسازی ایدههای فناورانه را بیشاز پیش فراهم سازد و امیدواریم تیمهای پذیرفتهشده بهزودی در مسیر تبدیلشدن به شرکتهای موفق ملی و بینالمللی قرار گیرند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محسن علیاکبریان رئیس مرکز رشد فناوری نخبگان پارک فناوری پردیس با اشاره به انتشار بیست و دومین فراخوان عضویت در این مرکز در نیمه نخست سال جاری گفت: در این دوره، بیش از ۱۰۰ درخواست عضویت از حوزههای مختلف فناوری شامل ماشینآلات و تجهیزات پیشرفته، ملزومات و تجهیزات پزشکی، سختافزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک و همچنین فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرمافزارهای رایانهای دریافت شد. این حجم از تقاضا برای ورود به عرصه کارآفرینی نشان از پویایی زیستبوم فناوری و نوآوری کشور و جایگاه ویژه مراکز رشد در حمایت مؤثر از نخبگان و ایدههای نوآورانه دارد.
وی افزود: پس از بررسی درخواستها، ۳۵ تیم برگزیده وارد «دوره آمادهسازی مسیر» شدند. این دوره دوماهه با برگزاری ۱۶ کارگاه آموزشی و رویدادهای انتقال تجربه و ارائه خدمات مشاوره، منتورینگ و راهبری تخصصی، فرصتی برای ارتقای توانمندیهای فناوران جوان فراهم آورد.
علیاکبریان خاطرنشان کرد: در روز داوری نهایی، تیمهای فناور طرح و ایده کسبوکار خود را در حضور داوران ارائه کردند و بر اساس ارزیابی داوران خبره و بررسی عملکرد تیمها در دوره مسیر، نهایتاً ۲۴ تیم و شرکت فناور موفق به پذیرش و اخذ عضویت در مرکز رشد فناوری نخبگان شوند.