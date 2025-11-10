پخش زنده
امروز: -
وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان با هدف مذاکره با مقامات بلند پایه ازبکستانی از جمله نخست وزیر و وزرای اقتصادی و صنعتی، به منظور دستیابی به توافقهای جدید تعرفهای، رفع موانع گمرکی و تسهیل مراودات تجاری به تاشکند سفر کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از تاشکند، سیدمحمداتابک، شامگاه یکشنبه در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران با تجار و بازرگانان ایرانی ساکن ازبکستان دیدار کرد و ضمن بررسی مسائل و مشکلات تجار و بازرگانان، گفت: خوشبختانه تلاشهای سفیر جمهوری اسلامی ایران، وزارت صمت و مجموعه نهادهای مرتبط با حوزه تجارت و بازرگانی نتیجه داده است و امسال شاهد رشد ۵۸ درصدی حجم مبادلات بین ایران و ازبکستان بودیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نقش و اهمیت کشور ازبکستان به عنوان حلقه اتصال آسیای میانه افزود: هر چند تلاشهای اخیر منجر به افزایش مراودات تجاری و بازرگانی شده، اما این کافی نیست و باید به سرعت با رفع برخی موانع، بویژه در حوزه حمل و نقل ریلی و جادهای، مشکلات گمرکی و نیز امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی با این کشور، جهش قابل ملاحظهای در روابط دو کشور ایجاد کنیم.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در ازبکستان نیز در این نشست با اشاره به اینکه در حال حاضر حجم مبادلات اقتصادی بین ایران و ازبکستان حدود ۵۰۰ میلیون دلار است، گفت: ظرفیتهای فراوانی بین دو کشور وجود دارد که میتواند میزان مبادلات دو کشور را به چند برابر افزایش دهد.
«محمدعلی اسکندری» افزود: هم اکنون تراز تجاری بین دو کشور به سود ایران است و سهم کشورمان از صادرات خدمات فنی-مهندسی، محصولات دانشبنیان، صنایع پیشرفته و کالاهای مورد نیاز ازبکستان، رو به افزایش است.
«رضا تقیپور»، «مصطفی مطورزاده» و «خانم زینب قیصری» سه تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، «محمدعلی دهقان دهنوی» معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، «محمد مسعود سمیعینژاد» معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایمیدرو، «محمدجواد کفیل» مشاور وزیر در امور پیگیریهای ویژه جمعی از مدیران شرکتهای بزرگ ایرانی، سیدمحمداتابک را در این سفر همراهی میکنند.