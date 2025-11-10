پخش زنده
طرح ویژه برخورد با تردد خودروهای سنگین در خط سوم آزادراههای استان اصفهان ۳۵ درصد افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: به منظور ارتقای ایمنی عبور و مرور و پیشگیری از حوادث رانندگی ناشی از تردد وسایل نقلیه سنگین در مسیرهای پرسرعت، طرح ویژه برخورد با رانندگان متخلفی که در خط سوم آزادراهها حرکت میکنند، در هفته گذشته در محورهای مواصلاتی استان اجرا شد.
سرهنگ علی مولوی ادامه داد: ۲۹۰۰ مورد تخلف تردد در خط سوم در این طرح ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه دوره گذشته ۳۵ درصد افزایش است.
وی گفت: در اجرای این طرح، مأموران پلیس راه با استفاده از سامانههای هوشمند کنترل ترافیک و گشتهای محسوس و نامحسوس، رانندگان خودروهای سنگین را که به شکل غیرمجاز در خط سوم آزادراهها تردد داشتند، شناسایی و اعمال قانون کردند.
رئیس پلیس راه استان اصفهان با هشدار به رانندگان درخصوص رعایت خطوط حرکتی در آزادراهها ادامه داد: تردد غیرمجاز در خط سوم علاوه بر برهم زدن جریان ترافیک، از عوامل اصلی وقوع تصادفات زنجیرهای در مسیرهای پرتردد و پرسرعت به شمار میرود.
وی گفت: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و استفاده صحیح از خطوط حرکتی، نهتنها به سلامت مسافران کمک میکند بلکه همکاری مؤثری در تأمین ایمنی محورهای مواصلاتی برای پلیس راه استان است.