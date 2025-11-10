دعوت ۷ مربی و ورزشکار از خراسان رضوی به اردوی تیم ملی پارادوومیدانی جوانان
دو مربی و پنج ورزشکار از خراسان رضوی به چهاردهمین مرحله اردوی تیم ملی پارادوومیدانی جوانان در تهران دعوت شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رئیس هیأت ورزشهای جانبازان و توان یابان خراسان رضوی گفت: این اردو در راستای اعزام به مسابقات پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ امارات، از ۲۳ آبان ماه در تهران برگزار میشود.
محمدمهدی آخوندی افزود: براساس نامه فدراسیون، محمدرضا صحراگرد و محبوبه محمدی، دو مربی استان به همراه پنج نفر از شاگردان خود متشکل از سیده نیایش رضوی مطلق، زینب سبیانی، محمدرضا شوقی، مجتبی حشمتی و جواد نیازمند برای حضور در این اردو دعوت شدهاند.