به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس هیأت ورزش‌های جانبازان و توان یابان خراسان رضوی گفت: این اردو در راستای اعزام به مسابقات پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ امارات، از ۲۳ آبان ماه در تهران برگزار می‌شود.

محمدمهدی آخوندی افزود: براساس نامه فدراسیون، محمدرضا صحراگرد و محبوبه محمدی، دو مربی استان به همراه پنج نفر از شاگردان خود متشکل از سیده نیایش رضوی مطلق، زینب سبیانی، محمدرضا شوقی، مجتبی حشمتی و جواد نیازمند برای حضور در این اردو دعوت شده‌اند.