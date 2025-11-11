به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سید مهدی حسینی گفت: در برگزاری جلسه کمیسیون ماده ۴۲ و رسیدگی به پرونده تخلف یک واحد تولیدی مبنی بر تولید غیر مجاز فراورده سنگدانه ریز و درست حکم بر توقف تولید صادر شد؛ لذا بر اساس اجرای رای صادره کمیسیون ماده ۴۲ خط تولید به دلیل نداشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد و تولید غیر مجاز در شهرستان اسفراین پلمب شد.