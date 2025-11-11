پخش زنده
امروز: -
مدیرکل استاندارد خراسان شمالی از پلمب خط تولید یک واحد تولیدی که بدون داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد اقدام به تولید وتوزیع فرآورده سنگدانه مینمود، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سید مهدی حسینی گفت: در برگزاری جلسه کمیسیون ماده ۴۲ و رسیدگی به پرونده تخلف یک واحد تولیدی مبنی بر تولید غیر مجاز فراورده سنگدانه ریز و درست حکم بر توقف تولید صادر شد؛ لذا بر اساس اجرای رای صادره کمیسیون ماده ۴۲ خط تولید به دلیل نداشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد و تولید غیر مجاز در شهرستان اسفراین پلمب شد.