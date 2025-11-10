پخش زنده
وزیر نفت با اعلام اینکه با وجود محدودیت منابع مالی، اهداف کمّی سال نخست برنامه هفتم توسعه بهطور کامل محقق شده است، گفت: براساس برآوردهای کارشناسی، تحقق اهداف برنامه هفتم نیازمند تأمین حدود ۱۹۰ میلیارد دلار منابع مالی است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محسن پاکنژاد امروز (دوشنبه، ۱۹ آبان) در نشست بررسی سال اول اجرای قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارشی از عملکرد صنعت نفت اظهار کرد: ظرفیت تولید نفت خام در سال گذشته بهطور میانگین حدود ۴ میلیون و ۱۵۲ هزار بشکه در روز، توان تولید نفت خام ۳ میلیون و ۹۵۴ هزار بشکه در روز و توان تولید میعانات گازی نیز حدود ۷۵۰ هزار بشکه در روز بوده است، همچنین توان تولید گاز خام کشور بر اساس رکورد پایدار تولید، یک میلیارد و ۹۷ میلیون مترمکعب در روز برآورد میشود.
وی با اشاره به رشد تولید در میادین مشترک گفت: در این بخش افزایش تولید معادل ۸۰ هزار بشکه در روز به ثبت رسیده که در مقایسه با هدف ۵۶ هزار بشکه برای سال ۱۴۰۳، رقمی فراتر از برنامه محسوب میشود.
وزیر نفت افزود: تولید بنزین و نفتگاز در پالایشگاههای کشور نیز با عملکردی فراتر از هدف تعیینشده سال ۱۴۰۳، بهترتیب به ۱۱۰ میلیون و ۱۱۵ میلیون لیتر در روز رسیده است.
تسریع در اجرای طرحهای جمعآوری گازهای مشعل
پاکنژاد با بیان اینکه در حوزه جمعآوری گازهای مشعل، تکمیل و راهاندازی طرحهای بلندمدت و کوتاهمدت با جدیت دنبال شده است، بیان کرد: در نتیجه آن، عملکرد ۳.۳ میلیارد مترمکعب در مقابل ۱.۵ میلیارد مترمکعب هدف برنامه محقق شده است.
وی تصریح کرد: در سال جاری چند طرح جمعآوری گازهای مشعل به بهرهبرداری رسیده و بهتازگی نیز قراردادهایی در همین حوزه با بخش خصوصی امضا شده است که امید میرود بهزودی شاهد به ثمر نشستن و دستیابی به نتایج این طرحها باشیم.
