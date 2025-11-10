همایش نخبگان شاهد و ایثارگر کشور، به مدت سه روز در رامسر برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همایش نخبگان شاهد و ایثار گر کشور از دیروز در محل هتل کوثر رامسر با برگزاری آیین افتتاحیه و رونمایی از دو پوستر آغاز بکار کرد.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران گفت: در این همایش که بمدت سه روز برگزار می شود یکصد نفر از نخبگان شاهد و ایثارگر کشور حضور داشته و با ارائه مقالات، یافته‌ها و ایده‌های خلاقانه و کار آفرین با هم به تبادل تجربیات می‌پردازند.

سعید کهنسال افزود: جامعه نخبگان کشور می‌تواند با تعامل با پارک‌های علم و فناوری و پرداختن به موضوعات روز جامعه نظیر هوش مصنوعی و پرداختن به ظرفیت‌ها نقش مهمی در تولید و کاهش بار مشکلات داشته باشند.

وی اظهار داشت: این همایش‌ها بیانگر عزم بنیاد شهید کشور برای بهره مندی از ظرفیت نخبگان و عملی سازی ایده‌ها و تجارب موفق آنهاست.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران گفت: این نخبگان برتر ضمن ارائه تجارب موفق و برتر، در کارگاه‌های مختلف حضور یافته و از شرکت‌های دانش بنیان بازدید می‌نمایند.

کهنسال خاطر نشان کرد: در آیین افتتاحیه از دو پوستر نخستین فراخوان نمایشگاه ملی تولید کنندگان گل و‌گیاه زینتی و صنایع وابسته ویژه ایثارگران در نیمه دوم بهمن ۱۴۰۴ که مهلت ارسال آثار تا ۱۵ آذر به دبیرخانه این اداره کل است و همچنین پوستر همایش ملی محیط زیست با محوریت پسماند که مهلت ارسال آثار تا ۱۰ دی ۱۴۰۴ بوده و زمان برگزاری ۸ بهمن ۱۴۰۴ سالن همایش تالار مرکزی ساری است، رونمایی شد.

احمدی و گزارشی از این همایش: