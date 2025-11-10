پخش زنده
وزیر امور خارجه و معاونان این وزارتخانه با حضور در سازمان انرژی اتمی از نمایشگاه صنعت هستهای ،رآکتور تحقیقاتی تهران و بخش تولید رادیوداروها بازدید کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ در این بازدید بر سرعت پیشرفتهای سازمان انرژی اتمی در حوزههای پزشکی، کشاورزی و صنعتی و نیز بر ضرورت استفاده از این دستاوردها در بخشهای مختلف زندگی مردم و همچنین توسعه بازارهای صادراتی این محصولات فناورانه به کشورهای منطقه و جهانی تاکید شد.
وزیر امور خارجه کشورمان پس از بازدید از قسمتهای مختلف ،در نشستی با مدیران ارشد صنعت هستهای تاکید کرد: دانش و فناوری هستهای بومی سازی شده است و نابود شدنی نیست.