وزیر امور خارجه و معاونان این وزارتخانه با حضور در سازمان انرژی اتمی از نمایشگاه صنعت هسته‌ای ،رآکتور تحقیقاتی تهران و بخش تولید رادیودارو‌ها بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ در این بازدید بر سرعت پیشرفت‌های سازمان انرژی اتمی در حوزه‌های پزشکی، کشاورزی و صنعتی و نیز بر ضرورت استفاده از این دستاورد‌ها در بخش‌های مختلف زندگی مردم و همچنین توسعه بازار‌های صادراتی این محصولات فناورانه به کشور‌های منطقه و جهانی تاکید شد.

وزیر امور خارجه کشورمان پس از بازدید از قسمت‌های مختلف ،در نشستی با مدیران ارشد صنعت هسته‌ای تاکید کرد: دانش و فناوری هسته‌ای بومی سازی شده است و نابود شدنی نیست.