

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آیین رونمایی از سی و یکمین جلد از کتاب‌های تهیه شده در مرکز مستندنگاری فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران با عنوان "در بارانداز، روایتی از زندگی جهان پهلوان غلامرضا تختی، امروز (دوشنبه) در سالن همایش‌های شهید شاهرخ ضرغام فدراسیون کشتی برگزار شد.

در آیین رونمایی از این کتاب جمعی از مسئولان از جمله سردار یعقوب سلیمانی معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید، سردار شیخی معاون رئیس بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس، پیشکسوتان کشتی از جمله ابراهیم جوادی، علی اکبر حیدری، محسن فرح وشی، صادق گودرزی، و مسئولان فدراسیون از جمله علیرضا دبیر رئیس و عبدالمهدی نصیرزاده نایب رئیس، علاقمندان به کشتی و اصحاب رسانه حضور داشتند.

این کتاب به قلم منصور غلامی و توسط فدراسیون کشتی و نشر گلگشت به انتشار رسیده است.