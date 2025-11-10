به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، علی ابراهیمی مسئول برگزاری مسابقات تکواندو جام شهدای اقتدار گفت: این رقابت‌ها طی دو روز در بخش آقایان و بانوان در رده‌های سنی خردسالان نونهالان و نوجوانان برگزار شد.

وی در ادامه گفت: در این رقابت‌ها ۴۰۰ ورزشکار از استان‌های البرز، تهران، همدان و قزوین حضور داشتند و در پایان این رقابت‌ها در بخش آقایان تیم‌های آکادمی باقری از محمدشهر، نیکجو و طولابی از فردیس و در بخش بانوان تیم‌های فردیس، کرج و ماهدشت به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.