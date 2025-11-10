بدری، نماینده مردم اردبیل نیر نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی از تخصیص ۷۰ میلیارد تومان اعتبار ملی برای حوزه‌های عمرانی، خدماتی و گردشگری شهرستان سرعین خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در نشست مدیران و مسئولان شهرستان گردشگری سرعین، از اختصاص ۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای عمران و آبادانی روستا‌ها و تأمین آب شرب شهرستان سرعین خبر داد.

صدیف بدری اظهار کرد: این اعتبار برای تکمیل پروژه‌های حوزه راهداری به ویژه روکش آسفالت محور سرعین – کورده و روشنایی اندراب – اردی‌موسی هزینه شده و در کنار آن، تعریض مسیر آلوارس به شایق را نیز شاهد خواهیم بود.

وی افزود: تا آخر خردادماه سال آینده قرار است جذب اعتبارات برای اجرای این پروژه‌ها در حوزه راهداری انجام شده و در کنار آن، روکش آسفالت راه‌های روستایی نیز به عنوان اولویت اصلی مد نظر قرار می‌گیرد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پروژه تعریض و آسفالت ارجستان – اردبیل نیز به عنوان یک پروژه ملی و با تأمین اعتبار مورد نظر در دستور کار است که ۲۵ میلیارد تومان اعتبار نیز برای این پروژه در نظر گرفته شده که با انتخاب پیمانکار، عملیات اجرایی آن شروع شده است.

بدری گفت: در کنار عمران و آبادانی روستا‌ها و محور‌های مواصلاتی، برای آب شرب سرعین نیز منابع مورد نیاز تعریف شده تا اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها به نحوه مطلوب انجام شود.

وی راه توسعه روستا‌ها را با همکاری دستگاه‌های اجرایی به ویژه دهیاری‌ها و شورا‌ها هموار معرفی کرد و یادآور شد: مطالبات مردم در شهر‌ها و روستا‌های سرعین باید با دقت و سرعت پیگیری شده و حل شود.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با ارائه راهکار‌ها و پیشنهادات بهتر است نارسایی‌ها و نقصان موجود در مسیر اعتلا و توسعه روزافزون اهالی روستا به ویژه اقشار مهم جامعه حل شود.

در این نشست باقر باقرزاده، فرماندار سرعین نیز با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت احداث مساکن ملی و اجرای طرح هادی روستایی در کنار، بهسازی و نوسازی مساکن از همراهی و مساعدت نمایندگان مجلس در حل مشکلات و توسعه عمران این منطقه قدردانی کرد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان اردبیل نیز به نقش این مجموعه انقلابی در اجرای طرح‌های هادی روستایی به عنوان اسناد راهبردی توسعه روستا‌ها اشاره کرد و ادامه داد: نقش محوری طرح هادی به عنوان اسناد راهبردی در توسعه پایدار روستا‌ها بسیار مهم و اساسی است.

حامد کیخسروی اضافه کرد: این طرح‌ها در ساماندهی بافت‌های روستایی، هدایت ساخت و ساز، بهبود زیرساخت‌ها و حفظ اراضی کشاورزی بسیار مهم بوده و در کنار ارتقای کیفیت زندگی روستاییان، از مهاجرت به شهر‌ها جلوگیری می‌کند.

وی بیان کرد: با همکاری دستگاه‌های اجرایی، دهیاران و شورا‌ها تلاش می‌کنیم تا طرح‌های جامع و آینده‌نگر برای توسعه پایدار روستا‌ها را اجرایی و عملیاتی کنیم.