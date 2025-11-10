به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، هاشمی در نشست صمیمی با جمعی از جوانان سازمان‌های مردم نهاد خراسان جنوبی با اشاره به اینکه سمن‌ها و تشکل‌های مردم نهاد بازوان قوی مدیران اجرایی استان هستند افزود: خراسان جنوبی به ایستگاه پنجم رویداد ملی ایران جان رسیده و باید از این ظرفیت برای معرفی سمن‌ها استفاده شود.

وی همچنین به اعتبارات طرح اوقات فراغت اشاره کرد و گفت: برای این طرح از محل مسئولیت اجتماعی از ابتدای دولت چهاردهم، شش میلیارد تومان اخذ شده که پیگیر هستیم تا اعتبارات بیشتری برای این موضوع نیز اخذ شود.

استاندار خراسان جنوبی همچنین بر حمایت از اردوی‌های جهادی و حفظ محیط زیست تاکید کرد.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی نیز در این نشست با اشاره به اینکه ۱۱۳ سازمان مردم نهاد از سوی وزارت ورزش و جوانان مجوز داده شده که در حال حاضر ۵۴ سازمان مردم نهاد در استان فعال و دارای شناسه ملی هستند گفت: در انتخابات، شبکه سازی تخصصی سازماندهی مردم نهاد در کشور آغاز شده که افرادی به عنوان سازمان مردم نهاد انتخاب شدند و در استان هشت شبکه تشکیل شده و افرادی به عنوان شبکه‌های سازمان مردم نهاد انتخاب شدند.

وی همچنین به شبکه ایران یاران جوان، طرح سپهبد شهید محمد باقری، مهارت تا اشتغال اشاره کرد و گفت: در این طرح هزار و ۱۷۸ سرباز آموزش خواهند دید و همچنین دو هزار جوان را نیز پوشش می‌دهیم.

قناد گفت: اعطای تسهیلات اشتغال نیز از دیگر طرح‌های وزارت ورزش و جوانان است که به متقاضیان پس از ارائه طرح و تاییدیه اداره کل طرح‌های فراگیر وزارت ورزش و جوانان به بانک توسعه تعاون معرفی می‌شوند.

معرفی سازمان‌های مردم نهاد در صدا وسیما، حمایت بیشتر از سازمان‌های مردم نهاد، تاکید بر اتمام خانه جوان، توجه ویژه به محیط زیست، تاکید بر تداوم برنامه ایران جان به ویژه برای معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری در استان، تاکید بر اعتبارات فرهنگی، توجه ویژه در خصوص مددکاری و مشاوره جوانان در خصوص پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، درخواست دعوت برای حضور مسئولان کشوری برای رفع مشکلات جوانان در استان از جمله موضوع‌های مطرح شده از سوی جمعی از جوانان در سازمان‌های مردم نهاد در این جلسه بود.