معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: بر مبنای قانون برنامه پنج ساله هفتم، پروندههای تصادف رانندگی دیگر به دادگاهها ارسال نمیشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل یوسف خدادادی اظهار کرد:پروندههای تصادف جرحی با گزارش مرجع انتظامی و تعیین دیه و اَرش توسط پزشکی قانونی به صورت مستقیم و بدون نیاز به صدور رأی توسط شرکتهای بیمهگر پرداخت میشود.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: رسیدگی به پرونده در دادگاه تنها در موارد استثنایی از قبیل فوت مصدوم، مست بودن راننده، اعتراض طرفین به نظر کارشناس و عدم تشخیص میزان دیه و اَرش توسط پزشکی قانونی صورت خواهد گرفت.