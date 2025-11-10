پخش زنده
مدیر عامل شرکت گاز مازندران با هشدار به مشترکان: از باز بودن دودکشها مطمئن شوید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل شرکت گاز مازندران با هشدار و توصیه ایمنی به مشترکان گاز گفت: از باز بودن دودکشها مطمئن شوید.
هژبر جوادی با هشدار نسبت به افزایش حوادث ناشی از گاز در فصل سرما، از شهروندان خواست پیش از استفاده از وسایل گرمایشی، از سلامت دودکشها و مسیر خروج گاز اطمینان حاصل کنند.
مدیرعامل شرکت گاز مازندران افزود: با آغاز سرمای پاییزی، مردم استان نسبت به تمیز بودن دودکشها و باز بودن مسیر خروج گاز دقت کافی داشته باشند تا از حوادث ناگوار پیشگیری شود.
وی با تأکید بر تنظیم دمای منازل بر روی ۲۰ درجه سانتیگراد افزود: رعایت الگوی دمایی مناسب علاوه بر صرفهجویی در مصرف انرژی، هزینه گاز خانوار را نیز کاهش میدهد.
جوادی گفت: با رعایت این نکات ساده، هم از وقوع خطرات احتمالی جلوگیری میشود و هم در پلههای پایین تعرفه قرار میگیریم که به نفع مردم است.