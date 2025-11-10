پخش زنده
مجری طرح مطالعات مفهومی و پایه تأمین آب برای تزریق در مخازن نفتی حوزه کارون گفت: طرح تأمین و انتقال آب برای تزریق به میادین نفتی غرب کارون در سطح استانی به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعید مصطفوی با اشاره به پایان یافتن مطالعات اولیه طرح تأمین و انتقال آب برای تزریق به میادین نفتی غرب کارون اظهار کرد: با توجه به گستردگی حوزه اجرایی، مصوبات و مجوزهای لازم که بهعنوان پیشنیاز ورود به فاز اجرایی محسوب میشدند، در گذر زمان نیازمند بازنگری و تمدید بودند.
وی افزود: خوشبختانه با ابتکار مدیرعامل شرکت متن و پیگیریهای مستمر انجامشده، موضوع اجرای طرح در نشستی با حضور معاون عمرانی استاندار خوزستان، مدیرکل حفاظت محیطزیست استان و سایر مسئولان مرتبط مطرح شد و پس از بررسیهای کارشناسی به تصویب رسید.
مجری طرح مطالعات مفهومی و پایه تأمین آب برای تزریق در مخازن نفتی حوزه کارون تصریح کرد: در این نشست، گزینههای مختلف مربوط به منبع برداشت آب بررسی و در سرانجام محل برداشت نهایی تعیین شد، همچنین مجوز زیستمحیطی طرح تأمین و انتقال آب برای تزریق به میدانهای نفتی غرب کارون از سوی اداره کل حفاظت محیطزیست خوزستان تأیید شد.
مصطفوی گفت: این طرح با هدف تأمین پایدار آب مورد نیاز برای تزریق به مخازن نفتی غرب کارون، افزایش راندمان تولید و پشتیبانی از استمرار تولید صیانتی نفت اجرا میشود.