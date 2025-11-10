فرمانده انتظامی اليگودرز از پلمپ ۸ واحد كافی شاپ و چايخانه به دليل تخلفات انتظامی و صنفی در اين شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،سرهنگ علی اسدالهی اظهار کرد: در راستاي طرح نظارت و ساماندهی واحدهای صنفی در اليگودرز، مأموران اداره اماکن از تعدادی از کافی شاپ های اين شهرستان بازديد کردند.

وی با اشاره به اينکه در اين بازديد برای ۱۲ واحد صنفي اخطاريه صادر و ۸ واحد صنفی چايخانه و کافی شاپ به علت عدم رعايت قوانين انتظامی و صنفی پلمپ شده است، افزود: متصديان واحدهای صنفی متخلف همراه پرونده تحويل مراجع ذيصلاح شدند.

فرمانده انتظامی اليگودرز از شهروندان خواست، هشدارهای لازم و تدابير لحاظ شده را جدي بگيرند و با مأموران انتظامی نيز در امور نظارتی و پيشگيری همکاری لازم را داشته باشند.