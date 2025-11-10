رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت در اکثر کشور‌های دنیا بخش قوانین و حقوق فضای مجازی با توجه به الزامات این فضا، موضوعی مورد توجه است. حالا با هماهنگی‌های صورت گرفته در ایران هم، سرفصل‌های آموزش و حقوق فضای مجازی در مقطع کارشناسی ارشد تدوین شده.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت در اکثر کشور‌های دنیا بخش قوانین و حقوق فضای مجازی با توجه به الزامات این فضا، به صورت جدی مورد بحث است و به همین دلیل شاهدیم یکی از سرفصل‌هایی که قوانین زیادی درباره‌ی آن تصویب می‌شود، همین حوزه است.

او افزود: در حوزه هوش مصنوعی، حوزه کسب و کارها، حوزه حریم خصوصی، حوزه خدمات بین‌المللی و حوزه‌های مرتبط با حقوق مردم از منظر فضای مجازی مورد توجه است؛ به همین دلیل در کشور ما هم، با هماهنگی هایی که صورت گرفت، سرفصل‌های آموزش و حقوق فضای مجازی در مقطع کارشناسی ارشد تدوین شد.

کلیات حقوق فناوری های نوین، حقوق تجارت الکترونیک و کسب و کارهای مجازی، آیین دادرسی و ادله اثبات در فضای مجازی، مسئولیت های مدنی در فضای مجازی، حقوق مالکیت فکری در فضای مجازی، حکمرانی فضای مجازی، حقوق کیفری سایبری و حقوق داده ها و اطلاعات مواردی هستند که در پوستری که مرکز ملی فضای مجازی به عنوان برنامه درسی حقوق فضای مجازی منتشر کرده به چشم می‌خورد.