تب برفکی بیماری مسری نشخوارکنندگانی از جمله گاو، گوساله، گوسفند و بز است که بیشتر تلفات آن مربوط به دام‌های جوان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان به دامداران استان و بخصوص دامداران صنعتی توصیه کرد: از هرگونه جابجایی و نقل و انتقال دام به دامداری، خرید و فروش دام و نیز از حضور در میادین فروش دام بشدت بپرهیزند.

صادقی افزود: فعال کردن حوضچه‌های ورودی دامداری ها، ضدعفونی و شستشوی وسایل دامداری و خودرو‌های در حال تردد به دامداری، رعایت اصول بهداشتی، استفاده از لباس یکبار مصرف و چکمه در هنگام ورود به دامداری از دیگر موارد برای جلوگیری از شیوع بیماری تب برفکی در استان است.

وی گفت: واکسیناسیون در دامداری‌ها بویژه دامداری‌های صنعتی و گزارش موارد مشکوک به بیماری در اسرع وقت به دامپزشکی استان می‌تواند در کاهش تلفات دام‌ها تاثیرگذار باشد.

وی تاکید کرد: این بیماری مربوط به گاو، گوسفند و بز است و قابل انتقال برای انسان نیست.