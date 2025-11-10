به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سردار سیدموسی حسینی گفت : ماموران پلیس امنیت اقتصادی در اجرای طرح تشدید مقابله با قاچاق کالا، در ۲ عملیات مجزا، ۷۵ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق را کشف کردند.

وی با اشاره به کشف هزار و ۴۰۰ پاکت انواع سیگار و هزار و ۵۶۰ بسته انواع کاغذ سیگار از یک دستگاه اتوبوس، افزود: ماموران در عملیاتی دیگر، ۴۰ تن بی سولفات سدیم و ۲۰ تن مواد اولیه آن را که مجوز قانونی نداشتند را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان ارزش محموله‌های کشف شده را در مجموع ۵۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کرد ، از مردم خواست؛ برای حمایت از تولید ملی و اشتغال جوانان ، در مبارزه با قاچاق کالا و ارز با پلیس همکاری کرده و هرگونه اطلاعات و اخباری در این زمینه را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.