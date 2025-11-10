مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد: حدود ۳۰ درصد از اراضی آبی استان به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز شده‌اند.



رحمتیان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، با تأکید بر اینکه آب محور اصلی حیات و تولید در استان است گفت: اگر در یزد آب نباشد، زندگی و تولید در تمامی بخش‌ها، به‌ویژه بخش کشاورزی، با دشواری جدی روبه‌رو خواهد شد.

وی افزود: در راستای افزایش بهره‌وری و بالا بردن راندمان مصرف آب در بخش کشاورزی، مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان یزد هر ساله با استفاده از اعتبارات تخصیص‌یافته از سوی وزارت جهاد کشاورزی، اجرای شیوه‌های نوین آبیاری را در دستور کار قرار داده است. این طرح‌ها در دو قالب آبیاری تحت فشار و آبیاری کم‌فشار اجرا می‌شود.

رحمتیان با اشاره به عملکرد استان در این زمینه گفت: تاکنون ۳۸ هزار و ۴۲۶ هکتار از اراضی کشاورزی استان به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز شده است که از این میزان، ۲۰ هزار و ۹۲۶ هکتار مربوط به آبیاری تحت فشار با راندمان حدود ۹۰ درصد و ۱۷ هزار و ۵۰۰ هکتار نیز مربوط به آبیاری کم‌فشار با راندمان ۶۰ درصد است.

به گفته وی، کل اراضی آبی استان یزد ۱۲۹ هزار و ۸۲۸ هکتار است که از این میزان، ۳۰ هزار و ۳۷۲ هکتار زراعی و ۹۹ هزار و ۴۵۶ هکتار باغی است. تاکنون حدود ۳۰ درصد از اراضی آبی استان به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز شده‌اند که این روند در حال توسعه است.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر برای توسعه این سامانه‌ها، دولت تسهیلات بلاعوض قابل توجهی در اختیار بهره‌برداران قرار می‌دهد. به‌طوری که برای اجرای آبیاری‌های کم‌فشار، به ازای هر هکتار ۲۹۰ میلیون ریال، برای آبیاری‌های تحت فشار موضعی، یک میلیارد و ۲۹ میلیون ریال و برای اجرای آبیاری‌های زیرسطحی نیز ۲ میلیارد ریال کمک بلاعوض پرداخت می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه در این زمینه اعتبارات کافی در استان موجود است، گفت: کشاورزان می‌توانند با مراجعه به مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها، نسبت به استفاده از این تسهیلات و اجرای سامانه‌های نوین آبیاری اقدام کنند.

رحمتیان در پایان افزود: توسعه روش‌های نوین آبیاری، علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف آب، باعث افزایش تولید، کاهش هزینه‌ها و پایداری منابع آبی و خاکی در استان یزد خواهد شد.