به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با قدردانی از عملکرد استان اصفهان در جلب مشارکت خیران و هدایت فعالیت‌های مراکز نیکوکاری در تامین نیاز‌های تحصیلی دانش‌آموزان تحت حمایت و برپایی جشن عاطفه‌ها گفت: در روند اجرای جشن عاطفه‌ها، بیش از ۴۳ هزار و ۹۶۸ بسته نوشت افزار شامل کیف، کوله‌پشتی و دیگر اقلام کمک آموزشی به ارزش بیش از ۲۴ میلیارد تومان در قالب نقد و کالا، میان دانش‌آموزان تحت حمایت استان اصفهان توزیع شده است.

مرتضی بختیاری ادامه داد: همچنین با همکاری مراکز نیکوکاری این استان برای بیش از هزار و ۴۰۰ دانش‌آموز نیازمند محلات نیز کیف و کوله‌پشتی تهیه و اهدا شده است؛ و‌ی گفت: بیش از سه‌هزار و ۳۴۰ بسته لوازم‌التحریرنیز به دانش‌آموزان ستاندر قالب این طرح ا اعطا شده است.