از کمیته امداد استان اصفهان به پاس نقش آفرینی در ترویج فرهنگ خیرو احسان در «جشن عاطفهها» قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با قدردانی از عملکرد استان اصفهان در جلب مشارکت خیران و هدایت فعالیتهای مراکز نیکوکاری در تامین نیازهای تحصیلی دانشآموزان تحت حمایت و برپایی جشن عاطفهها گفت: در روند اجرای جشن عاطفهها، بیش از ۴۳ هزار و ۹۶۸ بسته نوشت افزار شامل کیف، کولهپشتی و دیگر اقلام کمک آموزشی به ارزش بیش از ۲۴ میلیارد تومان در قالب نقد و کالا، میان دانشآموزان تحت حمایت استان اصفهان توزیع شده است.
مرتضی بختیاری ادامه داد: همچنین با همکاری مراکز نیکوکاری این استان برای بیش از هزار و ۴۰۰ دانشآموز نیازمند محلات نیز کیف و کولهپشتی تهیه و اهدا شده است؛ وی گفت: بیش از سههزار و ۳۴۰ بسته لوازمالتحریرنیز به دانشآموزان ستاندر قالب این طرح ا اعطا شده است.