به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان کارآفرین و مدیرعامل کارخانه‌ای تخصصی تولید پارچه‌های مبلی گفت: این کارخانه با سرمایه‌گذاری دو و نیم میلیون دلاری راه اندازی شده است.

سعید صفوی افزود : پارچه‌های مبلی تولیدشده این واحد صنعتی با هدف تامین نیاز بازار داخلی و توسعه صادرات طراحی شد که این امر می‌تواند ارزش افزوده بالایی برای استان گلستان ایجاد کند و جایگاه آن را در نقشه صنایع نساجی کشور ارتقا دهد. مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان گفت : این کارخانه برای ۸۰ مددجوی زندان امیر آباد گرگان فرصت تازه‌ای برای توانمندسازی و بازگشت اجتماعی فراهم کرده است.

غلامرضا سرلک افزود : ایجاد فضای کاری در دل زندان‌ها، علاوه بر اشتغال‌زایی مستقیم، سبب می‌شود زندانیان پس از آزادی با مهارت و تجربه‌ای قابل اتکا به جامعه بازگردند و از چرخه آسیب‌های اجتماعی فاصله بگیرند.

مدیرفنی کارخانه گفت : این طرح نقش مهمی در تامین نیاز بازار داخلی و کاهش واردات ایفا می‌کند و ایران را در مسیر خودکفایی و رقابت‌پذیری در بازارهای منطقه‌ای قرار دهد.