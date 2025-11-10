اشتغال ۸۰ مددجوی زندان گرگان درکارخانه تخصصی تولید پارچههای مبلی
کارخانهای تخصصی تولید پارچههای مبلی با سرمایهگذاری دو و نیم میلیون دلاری بخش خصوصی ۸۰ مددجوی زندان گرگان را مشغول کار کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ کارآفرین و مدیرعاملکارخانهای تخصصی تولید پارچههای مبلی گفت: این کارخانه با سرمایهگذاری دو و نیم میلیون دلاری راه اندازی شده است.
سعید صفوی افزود : پارچههای مبلی تولیدشده این واحد صنعتی با هدف تامین نیاز بازار داخلی و توسعه صادرات طراحی شد که این امر میتواند ارزش افزوده بالایی برای استان گلستان ایجاد کند و جایگاه آن را در نقشه صنایع نساجی کشور ارتقا دهد.
مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان گفت : این کارخانه برای ۸۰ مددجوی زندان امیر آباد گرگان فرصت تازهای برای توانمندسازی و بازگشت اجتماعی فراهم کرده است.
غلامرضا سرلک افزود : ایجاد فضای کاری در دل زندانها، علاوه بر اشتغالزایی مستقیم، سبب میشود زندانیان پس از آزادی با مهارت و تجربهای قابل اتکا به جامعه بازگردند و از چرخه آسیبهای اجتماعی فاصله بگیرند.
مدیرفنی کارخانه گفت : این طرح نقش مهمی در تامین نیاز بازار داخلی و کاهش واردات ایفا میکند و ایران را در مسیر خودکفایی و رقابتپذیری در بازارهای منطقهای قرار دهد.
رسولی افزود :محصولات این کارخانه پلی استر ، حلقوی و تاروپود است و ضمن ارسال به تمامی استان های کشور به ازبکستان، قزاقستان، عراق و عمان صادر می شود.