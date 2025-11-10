فرمانده انتظامی رشت گفت: مأموران انتظامی بخش سنگر و لولمان، با توقیف ۲ کامیون و یک لودر، بیش از ۱۷ تن شن و ماسه غیرمجاز را کشف و ضبط کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عیسی روشن قلب گفت: ماموران انتظامی کلانتری بخش سنگر و لولمان، ۲ دستگاه کامیون و یک دستگاه لودر را در مأموریت‌های جداگانه، هنگام برداشت غیرمجاز شن و ماسه از بستر رودخانه توقیف کردند.

وی از کشف بیش از ۱۷ تن شن و ماسه به ارزش ۹۵ میلیون تومان از ۲ کامیون خبر داد و افزود: متهمان ۳۰، ۳۷ و ۴۲ ساله این پرونده‌ها به مرجع قضایی معرفی و خودرو‌ها هم توقیف شدند.

سرهنگ روشن قلب با تاکید بر تداوم برخورد قاطع پلیس با تخلفات زیست محیطی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده برداشت غیرمجاز شن و ماسه، مورد را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.