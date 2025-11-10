پخش زنده
رئیس سازمان اورژانس کشور از درج رسمی روز ملی اورژانس و فوریتهای پزشکی در تقویم کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جعفر میعادفر از ثبت روز ملی اورژانس در تقویم رسمی کشور خبر داد و گفت: در پی پیشنهاد سازمان اورژانس کشور در پنجاهمین سالگرد تأسیس اورژانس کشور، مبنی بر نامگذاری سالروز تأسیس سازمان اورژانس به عنوان روز ملی اورژانس و فوریتهای پزشکی، شورای عالی انقلاب فرهنگی با این پیشنهاد موافقت کرده است.
وی افزود: این پیشنهاد در شورای فرهنگ عمومی کشور مطرح شده و روز ۲۶ شهریورماه مصادف با سالروز تأسیس سازمان اورژانس کشور در سال ۱۳۵۴، به عنوان روز اورژانس (فوریتهای پزشکی) برای درج در تقویم اصناف، حرفهها و مشاغل کشور به تصویب رسید.