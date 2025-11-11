به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سامان محمدی با تاکید بر اینکه قنات، شریان حیات در دل خشکسالی است، افزود: با هدف مقابله با آثار خشکسالی، طرح احیا و مرمت قنوات استان با بهره‌گیری از اعتبارات ملی و استانی در حال اجراست.

وی گفت: این طرح با هدف استفاده بهینه از منابع آب زیرزمینی، بهبود بهره‌وری کشاورزی و تقویت معیشت روستاییان در ۱۰شهرستان و ۵۶ روستای استان و با مشارکت فعال بهره‌برداران و جوامع محلی دنبال می‌شود.

محمدی همچنین از تداوم حمایت دولت در سال آینده خبر داد و گفت: از محل اعتبارات سال ۱۴۰۴ نیز ۳۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برای مرمت و احیای قنوات خراسان شمالی مصوب شده است که با تخصیص کامل آن قنوات نیمه‌فعال استان دوباره به چرخه تولید و حیات بازگردند.