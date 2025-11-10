به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ابوالفضل واحدی، در بخشنامه‌هایی به معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی دولتی و غیر دولتی کشور اعلام کرد: با توجه به مصوبه جلسه ۹۷۳ و ۹۷۶ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی، اصلاحیه ماده ۱۲ آئین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ابلاغیه شماره ۲/۱۵۵۶۵۵ تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۷، با موضوع معادل سازی دروس برای اجرا از سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ مطابق با فایل پیوست ابلاغ می‌شود، رعایت کامل این مصوبه برای همه دانشگاه‌ها و مؤسسه‌ها آموزش عالی دولتی و غیر دولتی کشور الزامی است.

براساس این مصوبه در صورت تغییر نکردن برنامه درسی وزارت و تأیید دانشگاه مقصد مبنی بر تغییر نیافتن محتوای برنامه درسی معادلسازی دروس برای دانشجویان مشمول بند الف این ماده که بیش از ۵ سال از انصراف یا اخراج ایشان در دوره قبلی گذشته باشد، بلامانع است.

به منظور انتظام بخشی به امور آموزشی دانشگاه‌ها و جلوگیری از مدرک گرایی و بی محتوا شدن انصراف و اخراج در نظام آموزش عالی برای دانشجویان انصرافی یا اخراجی، حداکثر تا سقف ۵۰ درصد واحد‌های درسی دوره تحصیلی فعلی و برای دانشجویان تغییر رشته انتقالی یا تغییر رشته توأم با انتقال، بدون محدودیت سقف پذیرش واحد معادل سازی انجام می‌شود.