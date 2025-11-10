بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مدیر کل صدا و سیمای استان بوشهر در آئین رونمایی از پوستر «جشنواره ملی چندرسانهای فناوری هستهای و زندگی» در صدا و سیمای بوشهر گفت: با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص جنگ روایتها و اهمیت فناوری هستهای در زندگی مردم، برنامه ریزیها برای برگزاری نخستین جشنواره ملی چند رسانهای فناوری هستهای و زندگی در دستور کار قرار گرفت.
مهدی حیدری افزود: این جشنواره با همکاری سازمان انرژی اتمی در گستره ملی برگزار خواهد شد که محورهای آن انرژی هستهای و آینده پایدار، کاربردهای صلح آمیز هستهای در زندگی روزمره، مقابله با جنگ روایتها در حوزه هستهای، چهرههای ملی و قهرمانان گمنام هستهای، فناوری هستهای و امنیت ملی و نقش فناوری هستهای در بهبود سلامت و پزشکی پیشرفته و کشاورزی است.
وی در مورد بخشهای مختلف این رویداد بیان کرد: علاقهمندان میتوانند در بخشهای رادیو، تلویزیون، خبر، فضای مجازی، موسیقی، پژوهش، خبرگزاریهای ملی و استانی و تولیدات مردمی شرکت کنند.
مدیر کل صدا و سیمای استان بوشهر اظهار کرد: در این جشنوار تلاش خواهیم کرد نقش فناوری هستهای را در زندگی مردم مانند پزشکی، کشاورزی، تولید برق و پیشرفت تکنولوژی تبیین کنیم.
وی یادآور شد: با توجه به اینکه در استان بوشهر تنها نیروگاه هستهای کشور در حال تولید برق و انرژی پاک و ایمن است، پیشنهاد برگزاری این جشنواره به ریاست سازمان انرژی اتمی داده شد که با موافقت و استقبال روبه رو شد.
حیدری گفت: دشمن به دنبال تحریف واقعیتها و ارائه روایتهای غلطی از فناوری هستهای در ایران است که برگزاری این جشنواره میتواند روایتهای درست و صحیحی از این فناوری را ارائه دهد.
وی گفت: علاقهمندان میتوانند تا ۱۰ دی آثار خود را به پایگاه اینترنتی www.ntlf.iriborg.ir ارسال کنند.
مدیر کل صدا و سیمای استان بوشهر افزود: هر شرکت کننده در هر بخش، فقط یک اثر میتواند ارسال کند.
اختتامیه جشنواره ملی چند رسانهای فناوری هستهای و زندگی ۷ بهمن با حضور مسئولان کشوری و استانی در بوشهر برگزار خواهد شد که در کنار آن نمایشگاه فناوری هستهای نیز پیش بینی شده است.