پخش زنده
امروز: -
مسئول دبیرخانه رسیدگی به تخلفات استانداری خوزستان گفت: مراکز نفس در سال گذشته توانستند حدود ۹۰۰ جنین را از سقط نجات دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محبوبه ایزدپناه در نشست تخصصی مجامع بانوان بسیجی اظهار کرد: یکی از مشکلات حوزه فرهنگی و اجتماعی، نبود همکاری منسجم نهادهای مختلف مانند استانداری، ارشاد، سازمان تبلیغات، بسیج، آموزش و پرورش، ورزش جوانان و حوزه هنری است. این نهادها بهصورت مستقل فعالیت میکنند در حالی که باید دور هم جمع شده و برنامهریزی اصولی و مشترک داشته باشند تا اثرگذاری بیشتری ایجاد کنند.
وی افزود: تلاشهایی برای برنامهریزیهای مشترک انجام شده است، اما این تلاشها به نتیجه کامل نرسیده و هنوز کاستیهایی در اجرای برنامههای مشترک وجود دارد.
ایزدپناه با اشاره به اهمیت نقش خانواده در آموزش و تربیت فرزندان بیان کرد: در حوزه سلامت، بهویژه بهداشت روان، فعالیتهای مثمر ثمری انجام شده است. از جمله اینکه، مراکز نجات فرزندان (نفس) توانستهاند در سال گذشته حدود ۹۰۰ جنین را از سقط نجات دهند که این عملکرد قابل تقدیر است.
مدیر کل سابق امور اجتماعی استانداری خوزستان با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در حوزه جمعیت و فرزندآوری، گفت: فرزندآوری فقط با توصیه کردن تقویت نمیشود بلکه مقابله با ترویج فرهنگ ناپسند تک فرزندی، در جامعه نیازمند تلاش جدی است، زیرا کاهش جمعیت و مشکلات فرهنگی در حال افزایش است و این موضوع باید بهعنوان یک اولویت مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه بسیج، پرچمدار تعهد و دلسوزی برای انقلاب است، اضافه کرد: در بخش بهداشت، نیاز به تقویت همکاری بین بسیج و مراکز بهداشت در حوزههای پیشگیری و آموزش داریم.
مسئول دبیرخانه رسیدگی به تخلفات استانداری خوزستان با بیان اینکه پیشگیریهای اولیه، کمهزینه هستند، اضافه کرد: بسیج با ورود به حوزه بهداشت عمومی و روان، میتواند نقش مهمی در حل بسیاری از مشکلات در مرحله پیشگیری ایفا کند. در صورت عدم توجه به پیشگیری اولیه و ثانویه، وارد مرحله درمان میشویم که هزینههای آن بسیار بیشتر از هزینههای پیشگیری است.
ایزدپناه گفت: لازم است ارتباط بین بخشهای مختلف بسیج و سازمانهای بهداشت در سطح استان، شهرستان و محله تقویت شود و ظرفیتهای هر یک در اختیار دیگری قرار گیرد تا بتوان به صورت مؤثرتر و کارآمدتر به مسائل بهداشت و سلامت جامعه پاسخ داد.
وی بر اهمیت آموزشهای جامع و اثرگذار در حوزه خانواده، سلامت، فرهنگ و اجتماع تأکید کرد و ادامه داد: آموزش مادران و کودکان در جهت توسعه انسانی و ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی بسیار مهم است، زیرا مبنای توسعه هر جامعهای آموزش است.
مدیر کل سابق امور اجتماعی استانداری خوزستان اضافه کرد: حوزه ورزش نیز با اثربخشی در تربیت و تهذیب نفس جوانان و دختران نه تنها سلامت جسمانی بلکه زیبایی و اعتماد به نفس زنان را افزایش میدهد و میتواند در آموزشهای فرهنگی و اجتماعی نقشآفرین باشد.