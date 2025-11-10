پخش زنده
کمیته استیناف فدراسیون فوتبال درباره رأی اصلاحی نسبت به دادنامه شماره ۴۴۱ مورخ ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۳ توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این باره موارد ذیل به استحضار عموم میرسد:
نخست آنکه، صدور رأی اصلاحی صرفاً در اجرای بند ۱۵ ماده ۲۱ مقررات انضباطی صورت گرفته است. این بند به صراحت به کمیتههای انضباطی و استیناف اجازه میدهد در صورت وجود اشتباه تایپی یا سهو قلم در رأی، آن را اصلاح نمایند. بنابراین، رأی اخیر هیچگونه تصمیم جدید یا تغییر ماهوی در حکم قبلی ایجاد نکرده و صرفاً برای رفع یک مغایرت نوشتاری میان بخش توجیهی و منطوق رأی صادر شده است.
دوم آنکه، رعایت دقیق قانون، رکن اصلی عدالت انضباطی است. بند ۵ ماده ۱۱۲ مقررات انضباطی تصریح دارد که «محرومیتها باید در همان سری از مسابقاتی اعمال شود که تخلف در آن واقع شده است.» در پرونده مورد بحث، تخلف در چارچوب مسابقات لیگ برتر رخ داده بود؛ لذا اعمال محرومیت در جام حذفی یا سوپرجام، مغایر نص صریح قانون بود و کمیته استیناف نمیتوانست بر خلاف مقررات رأی دهد.
سوم آنکه، زمان صدور رأی اصلاحی تابع فرآیندهای اداری و درخواست رسمی باشگاه ذینفع بوده است. کمیته استیناف موظف است هرگاه به وجود اشتباه شکلی یا تایپی در رأی خود پی ببرد یا درخواستی مطابق قانون دریافت کند، آن را اصلاح نماید؛ فارغ از اینکه مسابقهای در پیش باشد یا خیر. عدالت زمانی و مکانی نمیشناسد و اجرای قانون را نمیتوان معطل مناسبتهای ورزشی گذاشت؛ و در نهایت، چهارم آنکه، فلسفهی اصلی مقررات انضباطی فدراسیون، پیشگیری از رفتارهای ناهنجار و اصلاح ساختار فرهنگی ورزش است، نه مجازات تماشاگران. آرای ارکان قضایی باید در استثناییترین شرایط به محرومیت تماشاگران منتهی شود و هدف، حفظ نشاط، امنیت و حضور قانونمدار هواداران در ورزشگاههاست.
کمیته استیناف بار دیگر اعلام میدارد که رعایت قانون، پایهی عدالت ورزشی است و هیچ رأیی نباید قربانی هیجانات زودگذر یا فشار افکار عمومی شود.