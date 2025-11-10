پخش زنده
امروز: -
معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: ما سالیانه در راه مبارزه با موادمخدر شهید و جانباز تقدیم، از از ورود موادمخدر به اروپا جلوگیری و در خشکی، دریا و نقاط صعبالعبور با سوداگران مرگ مبارزه میکنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ یاوری با بیان اینکه عمده درمان معتادان در ایران با استفاده از شربت «اپیوم»، «متادون» و «بوپرونورفین» صورت میگیرد، گفت: اکنون ۱۰ هزار و ۲۵۰ مرکز درمان اعتیاد در ایران وجود دارد و دو میلیون و ۲۴۵ هزار و ۳۴۵ هزار نفر در تمام مراکز درمان در حال درمان هستند.
یاوری با بیان اینکه سال گذشته ۱۲۸ هزار نفر در مراکز درمان ماده ۱۶ جذب شدند، ادامه داد: اقدامات درمانی در ایران در ۱۰ سال گذشته به خوبی موفقیت خود را نشان داده همچنین آمار مبتلایان به ایذر و هپاتیت به شدت در حال کاهش است علاوه بر این خدمات درمان سلامت را برای معتادان شروع کردیم و این افراد صورت رایگان از خدمات درمانی استفاده میکنند.
معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به بهرهگیری بسیار خوب از ظرفیت مشارکتهای مردمی، خیران و سازمانهای مردمنهاد در زمینه پیشگیری از اعتیاد، گفت: برخی از این سازمانهای مذکور محلی، برخی کشوری و برخی بینالمللی هستند که توأمان نسبت به توانمندسازی و حمایت از آنها اقدام میکنیم.
وی ادامه داد: اگر فردی یا کارفرمایی برای یک معتاد بهبودیافته، ایجاد اشتغال کند با پرداخت کمک هزینه بیمه فرد معتاد توسط ما، از آن کارفرما حمایت میکنیم یعنی سهم بیمه پرداختی کارگر توسط کارفرما، توسط ما صورت میگیرد.
این مقام مسئول در ستاد مبارزه با موادمخدر، توجه به حوزه پیشگیری از اعتیاد را در دوران مهدکودک و دبستان حائز اهمیت دانست و افزود: هر چقدر در حوزه پیشگیری بیشتر اقدام کنیم در آینده موفقتر خواهیم بود.
معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به توجه همزمان به چهار حوزه آموزش، خانواده، محیطهای کار و محلات در زمینه پیشگیری از اعتیاد، گفت: ما آمادگی برای انجام تحقیقات مشترک با سایر گروههای بینالمللی را داریم و پیشنهاد میدهیم که درباره آخرین وضعیت درمان اعتیاد در دنیا اطلاعات بهروز شده را دریافت کنیم.
یاوری با ابراز امیدواری از برگزاری مجدد این جلسات با هیأت مذکور در آینده نزدیک گفت: ما سالیانه در راه مبارزه با موادمخدر شهید و جانباز تقدیم، از ورود موادمخدر به اروپا جلوگیری و در خشکی، دریا و نقاط صعبالعبور با سوداگران مرگ مبارزه میکنیم همچنین در کنار بزرگترین تولیدکنندگان موادمخدر قرار داریم و رسماً از این هیأت دعوت میکنم که در سفر آینده از مرزهای ما نیز بازدید کنند.
وی با تأکید بر اینکه اقدامات سایر کشورها با اقدامات ایران در حوزه مقابله با موادمخدر و پیشگیری از اعتیاد با سایر کشورها قابل قیاس نیست و اقدامات بسیار گستردهای در ایران در این حوزه صورت میگیرد، گفت: سالانه بیش از ۱۰۰ تا ۱۵۰ جلد کتاب در این زمینهها چاپ میشود و میلیاردها تومان تحقیق صورت میگیرد و میتواند زمینهای برای اشتراکگذاری اطلاعات ما با سایر کشورها باشد.