فرماندار اردبیل گفت: ۵ میلیارد تومان برای احیا و بازسازی سرای حاج احمد اردبیل اختصاص مییابد و این سرا به صورت مناسب احیا و ایمن سازی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، فرزاد قلندری ۱۹ آبان در جلسه بررسی وضعیت بناهای تاریخی با حضور مدیرکل اوقاف و امور خیریه و مدیرکل میراث فرهنگی استان و مدیران آموزش وپرورش بر ساماندهی بازار طلافروشان اردبیل هم تاکید کرد و گفت: این امر هم با جدیت اجرایی میشود.
وی افزود: از محل بازآفرینی شهری هم باید اعتباراتی برای احیا و مرمت بناهای تاریخی اختصاص یابد که در این راستا برای مرمت و احیای مسجد جمعه اردبیل اعتباراتی اختصاص مییابد.
فرماندار اردبیل گفت: احیای حمامهای تاریخی هم در شهرستان اردبیل اولویت اساسی است و علاوه بر اختصاص اعتبارات از ظرفیت سرمایه گذاران بخش خصوصی استفاده میشود و عملیات احیا و مرمت حمامهای تاریخی اردبیل شروع شده است.
قلندری از تشکیل کارگروه حفظ واحیای بناهای تاریخی شهرستان اردبیل خبر داد و گفت: در این زمینه نقشه راه و برنامه هدفمند طراحی و اقدامات اجرایی انجام میشود.