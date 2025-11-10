رئیس تعزیرات حکومتی دشت آزادگان از ضبط ۷۳۵ لیتر سوخت قاچاق و محکومیت قاچاقچی به پرداخت جریمه نقدی خبر داد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حیدر بنی تمیم گفت: ماموران نیروی انتظامی دشت آزادگان پس از توقیف یک دستگاه خودرو و کشف سوخت به ظن قاچاق، گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی افزود: پرونده قاچاقچی ۷۳۵ لیتر سوخت نفتگاز به ارزش ۳۲۹ میلیون و ۸۹۹ هزار ریال در شعبه اول بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان دشت آزادگان رسیدگی شد.

بنی تمیم اظهار داشت: شعبه با بررسی محتوای پرونده و محرز شدن تخلف علاوه بر ضبط سوخت کشف شده، متخلف را به پرداخت ۶۵۹ میلیون و ۷۹۸ هزار ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش سوخت کشف شده محکوم کرد.

به گفته رئیس تعزیرات حکومتی دشت آزادگان؛ شعبه با توجه به اینکه ارزش وسیله حمل سوخت قاچاق از ارزش سوخت کشف شده بیشتر است، ۳۲۹ میلیون و ۸۹۹ هزار ریال معادل ارزش سوخت کشف شده به جریمه اضافه و متخلف را در مجموع به پرداخت ۹۸۹ میلیون و ۶۹۷ هزار ریال محکوم و جریمه وصول شد.