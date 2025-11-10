مدیر شبکه یک سیما، با قدردانی از تلاش‌های مجموعه منابع طبیعی و همکاران استانی صدا و سیما، بر تداوم و گسترش همکاری رسانه ملی در طرح کاشت یک میلیارد درخت تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، میثم مردای در یکصدمین جلسه طرح کاشت یک میلیارد درخت که به ریاست رضا افلاطونی رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برگزار شد، گفت: پس از فرمایش رهبر معظم انقلاب درباره کاشت یک میلیارد درخت، رسانه ملی این طرح را در اولویت کاری خود قرار داده و با وجود تنوع موضوعات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در کشور، از این مأموریت ملی غفلت نکرده است.

وی با اشاره به رویکرد اجتماعی و وحدت‌آفرین این طرح افزود: کاشت درخت مفهومی ملی است که مورد اجماع تمام اقشار، اقوام و گروه‌های جامعه قرار دارد. این حرکت علاوه بر حفظ منابع طبیعی، موجب افزایش سرمایه اجتماعی و انسجام ملی می‌شود.

مرادی همچنین از اجرای پویش‌های مردمی در مناسبت‌های مختلف خبر داد و گفت: یکی از شیرین‌ترین لحظات اجرای این طرح، روز‌هایی بود که مردم در ایامی غیر از ۱۵ اسفند، همچون میلاد امیرالمؤمنین (ع) و میلاد حضرت زهرا (س)، به کاشت نهال پرداختند. در ۴۴۰ منطقه کشور تصاویر مردمی از این پویش‌ها با تلاش رسانه ملی به نمایش درآمد.

وی با اشاره به سومین سال اجرای طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت، تأکید کرد: رسانه ملی خود را موظف می‌داند فرمایش رهبر معظم انقلاب را تحقق بخشد و در کنار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، این مسیر را با جدیت ادامه دهد.

مدیر شبکه یک سیما در ادامه پیشنهاد داد: امسال و همزمان با سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و میلاد حضرت علی (ع)، سازمان منابع طبیعی، رسانه ملی و بسیج با همکاری یکدیگر، اقدام به کاشت گسترده نهال کنند تا یاد و نام شهید سلیمانی در قالب اقدامی زیست‌محیطی و ملی گرامی داشته شود.

مرادی نقش ۷۰ درصدی مردم ، آموزش دانش‌آموزان، اهدای نهال رایگان و تبلیغ و آموزش از طریق رسانه ملی بهترین راه افزایش فضای سبز کشور، دانست .

وی با اشاره به ظرفیت ۱۸ میلیون دانش‌آموز در کشور افزود: اگر هر دانش‌آموز به عنوان سفیر خانواده‌اش در این طرح مشارکت کند، می‌توان بر جمعیتی بیش از ۶۰ تا ۷۰ میلیون نفر تأثیر گذاشت. این ظرفیت بزرگ می‌تواند روند تحقق طرح ملی را شتاب دهد.

مدیر شبکه یک سیما گفت : تا زمانی که طرح کاشت یک میلیارد درخت در دستور کار سازمان منابع طبیعی باشد، رسانه ملی به عنوان بازوی فرهنگی و رسانه‌ای آن را دنبال می‌کند و در صورت نیاز نیز مطالبه‌گر تحقق آن خواهد بود.