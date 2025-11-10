پخش زنده
امروز: -
مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل از انتخاب پنج ورزشکار و سه مربی از این استان برای شرکت در بازیهای المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ ژاپن که از ۲۴ آبان تا ۶ آذر برگزار میشود ، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل عوض نخست افزود: بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان در توکیو ژاپن برگزار میشود و کاروان ورزشی ایران با هدف افتخارآفرینی و نمایش توانمندی ورزشکاران ناشنوا در این رویداد جهانی شرکت میکند.
وی اظهار کرد: قرار است پنج ورزشکار اردبیلی در رشتههای کشتی آزاد، دو و میدانی، تنیس روی میز و فوتبال و سه مربی از استان در رشتههای کشتی آزاد و فرنگی و فوتبال به بازیهای المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ ژاپن اعزام شوند.
وی بیان کرد: حسین نوری به عنوان کاپیتان تیم ملی کشتی آزاد کشور، یاشار وقار در رشته دو و میدانی، فرزاد چراغی و سما شهبازی در رشته تنیس روی میز و علی قهرمانی در رشته فوتبال از استان اردبیل به همراه دیگر اعضای تیم ملی ایران در بازیهای المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ توکیو ژاپن حضور خواهند داشت.
مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل اضافه کرد: علاوه بر ورزشکاران، علی اشکانی به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی جمهوری اسلامی ایران، قادر تیموری به عنوان سرمربی و قادر دهقان به عنوان مربی تیم ملی فوتبال ناشنوایان کشور در بازیهای المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ توکیو ژاپن شرکت میکنند.
نخست ادامه داد: طبق برنامه اعلام شده تیم ملی فوتبال ناشنوایان نخستین گروه اعزامی کاروان ایران است که در تاریخ ۲۰ آبانماه تهران را به مقصد توکیو ترک خواهد کرد و ورزشکاران سایر رشتهها نیز در روزهای آتی بر اساس زمانبندی فدراسیون جهانی به این بازیها اعزام خواهند شد.
وی گفت: امیدواریم ورزشکاران اردبیلی اعزامی به بازیهای المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ توکیو ژاپن به همراه دیگر ورزشکاران کشور در این رویداد مهم ورزشی بدرخشند و با افتخارآفرینی پرچم پر افتخار کشور را به اهتزاز در بیاورند.