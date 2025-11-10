پخش زنده
امروز: -
با دستور استاندار مازندران، ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل مولدسازی داراییها برای تکمیل بیمارستان آیتالله طبرسی اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در جلسهای با حضور استاندار مازندران، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و مسئولان پروژه، ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تسریع در تکمیل بیمارستان آیتالله طبرسی ساری اختصاص یافت.
استاندار مازندران در این نشست با تأکید بر سیاست جدی دولت در تکمیل طرحهای نیمهتمام، این بیمارستان را یکی از طرحهای مهم ملی خواند و گفت: این بیمارستان نقش کلیدی در ارتقای سلامت استان دارد و باید با تمام توان از آن حمایت شود.
وی با اشاره به ضرورت اتمام طرح تا پیش از پایان سال، دستور پرداخت ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل مولدسازی داراییها را صادر کرد و بر لزوم تکمیل بخش ابنیه بیمارستان تا پایان ماه جاری تأکید ویژه داشت.
بر اساس این گزارش، مقرر شد جلسه بعدی بررسی روند پیشرفت پروژه در محل بیمارستان آیتالله طبرسی برگزار شود و استاندار نیز اعلام کرد در این بازدید مقدمات افتتاح کامل بیمارستان فراهم خواهد شد.