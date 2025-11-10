پخش زنده
در دیدار فرمانده سپاه خوی با فرماندار ویژه شهرستان، بر نقش مؤثر سپاه در محرومیتزدایی و توسعه مناطق روستایی تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛غلامحسین آزاد فرماندار ویژه خوی، در دیدار با سردار سرتیپ دوم پاسدار مصطفی آقایی، فرمانده سپاه خوی، با قدردانی از اقدامات عمرانی و جهادی این نهاد در مناطق محروم و روستایی گفت: عملکرد سپاه در رفع چهره محرومیت از نقاط کمبرخوردار شهرستان بینظیر است.
وی با اشاره به تأمین قیر رایگان از سوی سپاه برای آسفالت راههای روستایی و بین مزارع افزود: اهتمام فرماندهی سپاه در حوزه عمران روستایی نشاندهنده اشراف و دغدغهمندی این مجموعه در رسیدگی به اقشار محروم است.
غلامحسین آزاد ادامه داد: امیدواریم در آینده نیز از ظرفیت همکاریهای متقابل میان فرمانداری و سپاه در راستای پیشبرد اهداف نظام و خدمترسانی به مردم نهایت استفاده را داشته باشیم.
بر اساس این گزارش؛ سپاه خوی با اختصاص قیر رایگان در قالب طرح آسفالت بین مزارع، اقداماتی نظیر آسفالت جاده روستایی باغدرق و مسیر جدید پدافندی دیزجدیز به خوی را به انجام رسانده و چند طرح عمرانی مشابه نیز در دست اجرا دارد.