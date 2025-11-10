به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سومین دیدار تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران در مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه، امروز (دوشنبه ۱۹ آبان) برابر تیم استرالیا برگزار شد. تیم ملی ایران در این رقابت با نتیجه ۷۹ به ۷۱ شکست خورد.

این دومین شکست تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران در این دوره مسابقات قهرمانی اسیا و اقیانوسیه است. این تیم بعد از پیروزی در نخستین دیدار که برابر چین به دست آمد، در دومین دیدار مغلوب ژاپن شد.

در جدول دسته اول تیم استرالیا با ۶ امتیاز صدرنشین شد و تیم‌های ژاپن و کره جنوبی با ۵ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم ایران با ۴ امتیاز چهارم است.

شاگردان سلطانی فردا سه‌شنبه ۲۰ آبان ماه از ساعت ۱۴:۳۰ به وقت ایران به مصاف تیم کره‌جنوبی می‌روند.

محمدحسن سیاری، مرتضی عابدی، امیررضا احمدی، عبدالجلیل قرنجیک، ایمان بگ زاده، مهدی عباسی، محمد محمدنژاد، مهدی قربانی، محسن طلوعی، عرفان بخشنده، ابوالفضل جلائی و وحید سعادت پور ترکیب تیم ملی بسکتبال با ویلچر را در رقابت‌های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه تشکیل می‌دهند. این بازیکنان با هدایت بهروز سلطانی (سرمربی) همراه با عادل طرفی (مربی) و فرزاد یزدانی (مربی بدنساز) در مسابقات شرکت دارند. جعفر محمدپور سرپرست تیم است.

** زنان - دسته دوم:

ایران ۴۳ - ۵۸ کامبوج

- برنامه - سه شنبه ۲۰ آبان:

ایران - لائوس (ساعت ۱۳)

- تیم بانوان ایران پیش از این ۶۰ - ۱۰ تیم فیلیپین را شکست داد. تیم ایران فردا استراحت می‌کند.

- در جدول دسته دوم تیم ایران با با ۳ امتیاز در صدر است و تیم‌های تایلند و فیلیپین با ۲ امتیاز دوم و سوم هستند.