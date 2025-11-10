پخش زنده
ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور به مناسبت سیوسومین هفته کتاب برنامههای مختلفی را تدارک دیده است که از جمله آنها میتوان به تولید فرآوردههای کتاب مبتنی بر ۱۱ اثر تقریظ شده توسط مقام معظم رهبری با محوریت کتاب «سرباز روز نهم» اشاره کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، «حمید نیلی» با اشاره به برگزاری سیوسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران در مورد فعالیتهای ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد به مناسبت این هفته، اظهار کرد: براساس شعار امسالِ هفته کتاب تحتعنوان «بخوانیم برای ایران» اداره کتابخانههایِ معاونت فرهنگی ستاد هماهنگی کانونهای مساجد برنامههای مختلفی را برای عموم مردم و به ویژه بچههای مسجد تدارک دیده است.
معاون فرهنگی و هنری ستاد هماهنگی کانونهای مساجد کشور ادامه داد: اولین کار ویژهای که امسال مورد توجه قرار گرفت «ثبت حلقههای کتابخوانی در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی» در سطح کانونهای مساجد است؛ این حلقهها به منظور توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه و در راستای مردمیسازی فرهنگ و عدالت فرهنگی در سطح کانونها و کتابخانههای مساجد کشور با هدف عملیاتی کردن نهضت کتابخوانی بین کودکان و نوجوانان مسجدی برپا میشود.
وی افزود: هدف دیگر این حلقههای کتابخوانی بسترسازی مناسبت جهت تبدیل مطالعه کتاب به یک عادت حسنه است؛ مسالهای که اهمیت دارد آن است که برای تبدیل کتابخوانی به یک عادت در سطح جامعه باید آن را در قالبی ساده، جذاب و اثرگذار ارائه کنیم؛ با این رویکرد برگزاری حلقههای کتابخوانی توسط مربیان صورت میپذیرد؛ در این دورهمیها محیطی جذاب برای مخاطبان فراهم میشود تا بتوانند از خدمات مختلف حوزه کتاب و کتابخوانی با رویکردی خلاقانه و نوآورانه بهرهمند شوند.
وی گفت: جمعخوانی کتاب، تبادل کتاب، امانت کتاب، اهدای کتاب، مباحثه با موضوع کتاب، خلاصهگویی، نقد کتاب، مسابقه کتابخوانی، معرفی کتاب، خوانش کتاب، مهارت خوب خواندن، مهارت خوب نوشتن، تصویرگری کتاب، یادداشتبرداری از کتاب، قصهگویی و ... از جمله فعالیتهایی است که ذیل طرح حلقههای کتابخوانی کانونهای مساجد تعریف شده است؛ در نتیجه اعضای کانونهای مسجد میتوانند جهت ثبت حلقههای کتابخوانی به سامانه بچههای مسجد؛ رواق کتاب مراجعه کنند.
معاون فرهنگی هنری ستاد هماهنگی کانونهای مساجد کشور همچنین اجرای پویش ملی اهدای کتاب به کتابخانههای مساجد را از جمله دیگر کارویژههای این ستاد به مناسبت سیسومین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران برشمرد و افزود: در این پویش دستگاهها، سازمانها و عموم مردم نسبت به نذر و اهدای کتاب به کتابخانههای مساجد به عنوان قطب فرهنگی محله اقدام میکنند؛ ضمن اینکه تمامی ستادهای استانی کانونهای مساجد در راستای ساماندهی، سطح بندی و صدور کتابخانهها در قالب ساختاری نظاممند فعالیت کرده و در مرحله اول کتابخانههای شهری مرکز استانها ساماندهی میشوند.
وی گفت: از سوی دیگر مقرر شد پویشهای کتابخوانی با محور۱۱ کتاب تقریظ شده از سوی رهبر معظم انقلاب در سطح کانونهای مساجد اجرا شود؛ این آثار شامل «آخرین فرصت»، «اسم تو مصطفی است»، «ایستگاه خیابان روزولت»، «بیست سال و سه روز»، «پاسیاد پسر خاک»، «پاییز آمد»، «روح الله»، «مجید بربری»، «معبد زیرزمینی»، «هوا تو دارم»، «سرباز روز نهم» میشود که البته کتاب «سرباز روز نهم» است؛ ضمن اینکه تولید نمایشنامه از این آثار نیز در دستور کار ستاد هماهنگی کانونهای مساجد کشور خواهد بود. اجرای نمایشنامه از کتب مذکور در مساجد با رعایت، تعداد بازیگران محدود، کم هزینه، فاقد دکور، تک جنسیتی و زمان کوتاه ۱۵ تا ۲۰ دقیقه انجام میشود. درخصوص کتاب «سرباز روز نهم» فراخوان تولید نمایشنامه کوتاه، طرح و ایده انجام شده است. تاکنون بیش از ۲۰ اثر در سامانه بچههای مسجد ثبت شده و پس از داوری، سه اثر متتخب توسط استاد راهنما به نمایشنامه تبدیل و چاپ میشود و در پایان از این سه اثر تقدیر به عمل میآید. مهلت ارسال آثار هم تا پایان آبان ۱۴۰۴ است.
نیلی ادامه داد: از سوی دیگر تولید فرآوردههای کتاب نظیر پادکست، سرود، نقاشی، شعر، نمایشنامه، خوشنویسی، نقاشی و ... از جمله برنامهها و اهداف پویشهایی است که به همت ستاد هماهنگی کانونهای مساجد بر اساس ۱۱ کتاب تقریظ شده از سوی رهبر معظم انقلاب برگزار میشود.
وی گفت: نکته مهم در مورد این ۱۱ اثر، نحوه خرید آثار برای بچههای مسجد است؛ به این معنا که خرید کتابسرباز روز نهم به منظور استفاده در حلقههای کتابخوانی؛ در یک سطح از سوی ستاد هماهنگی کانونهای مساجد صورت میپذیرد و در سطح دیگر خرید برای خیرین فرهنگی تا ۵۰ درصد تخفیف از انتشارات راه یار خواهد بود تا کتاب به راحتی به دست بچههای مسجد برسد.
یکی دیگر از برنامههای مهم حوزه کتاب و کتابخوانی واگذای فعالیتهای تخصصی با کانونهای تخصصی میباشد. در همین زمینه فعالیتهای این حوزه با محوریت یکی از کانونهای تخصصی که در حوزه کتاب و کتابخوانی فعالیت میکند با هدایت، نظارت و حمایت ستاد مرکز در سطح کشور خواهد بود.
معاون فرهنگی هنری ستاد هماهنگی کانونهای مساجد کشور در ادامه افزود: براساس کارویژههای تعریف شده که پیشتر اشاره شد؛ برنامهها در سیوسومین هفته کتاب در چند قالب ارایه شدهاند که در گام اول اجرای طرح ملی «شنبههای کتاب مساجد» مدنظر است که از سال ۱۳۹۸ تاکنون در مساجد در حال اجرا بوده و طی آن کانونهای فرهنگی هنری نسبت به معرفی کتابهای مفید و مورد نیاز مخاطبان در مساجد اهتمام دارند.
وی گفت: برنامه دیگر اجرای گروههای هنری در سطح کانونهای مساجد است؛ در واقع از آنجایی که ابزار هنر موثرترین روش در ترویج فرهنگ مطالعه محسوب میشود لذا این گروهها فعالیتهای خود را در قالب تئاتر، نمایش، سرود، خوشنویسی، نقاشی و ... با موضوع کتاب و کتابخوانی در سطح کانونهای مساجد سراسر کشور اجرا خواهند کرد.
آقای نیلی افزود: برپایی نمایشگاههای کتاب محلهمحور در سطح مساجد با حضور مولفان و افراد صاحبنظر؛ تقدیر از فعالان حوزه کتاب از جمله کتابداران برتر، اعضای فعال کتابخانهها، خیرین، نویسندگان، مروجین کتاب، ائمه جماعات فعال در این عرصه؛ برگزاری دوره آموزشی ویژه کتابداران کتابخانههای مساجد در راستای توانمندسازی و بهروزرسانی اطلاعات کتابخانهای کتابداران؛ اهدای کتاب و تجهیزات کتابهای به مساجد؛ برگزاری پویشها و مسابقات کتابخوانی سراسری ستاد هماهنگی کانونهای مساجد (مسابقه کتابخوانی ۱۴ ستاره) افتتاح کتابخانه در مساجد از دیگر اقداماتی است که در این هفته اجرا خواهد شد.
معاون فرهنگی و هنری ستاد هماهنگی کانونهای مساجد کشور در ادامه گفت: حضور کتابداران در میعادگاههای نماز جمعه، گلزار شهدا، دیدار با شخصیتهای سیاسی و فرهنگی استان در قالب فعالیتهای تبلیغی و ترویجی؛ برپایی جلسات نقد و بررسی کتاب؛ رونمایی از آثار تالیفی و تولیدات فرهنگی هنری با موضوع کتاب و کتابخوانی نیز از دیگر فعالیتهاست؛ در واقع آثاری که با حمایت ستاد هماهنگی کانونهای مساجد منتشر شدند یا تولیدات فرهنگی با موضوع کتاب در این ایام رونمایی میشوند.
وی در پایان افزود : تلاش ما در ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور تحقق منویات مقام معظم رهبری در عرصه کتاب و کتابخوانی است؛ ایشان فرمودند: «امروز کتابخوانی و علمآموزی نه تنها یک وظیفه ملی، که یک واجب دینی است. از همه بیشتر، جوانان و نوجوانان، باید احساس وظیفه کنند»؛ بر اساس بیانات معظمله رویکرد ما این است که بتوانیم در سطح مساجد که محل حضور اقشار مختلف مردم است و به ویژه کانونهای مساجد که مخاطبان اصلیشان گروه سنی نوجوان و جوان هستند؛ فرهنگ مطالعه را توسعه و ترویج دهیم.