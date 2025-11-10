به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سلیمانی معاون سیاسی، امنیتی واجتماعی استانداری در جمع مسئولان و اصحاب رسانه‌های محلی جوانرود، با اشاره به وجود مردمان خونگرم، جوانان فرهیخته و ظرفیت‌های این شهرستان در حوزه‌های مختلف گفت: شهرستان جوانرود با همدلی، وحدت و مشارکت می‌تواند برای توسعه استان کرمانشاه الگویی موفق باشد

ماموستا مرادی امام جمعه موقت جوانرود نیز با تاکید بر لزوم حفظ وحدت و انسجام گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری برای ارتقا شاخص‌های شهرستان به وحدت، وفاق و بصیرت نیاز داریم هوشیار عبدالله زاده کارشناس علوم احتماعی، ریاست اداره بازرگانی شهرستان پاوه، بخشدار مرکزی پاوه و معاون فرمانداری پاوه را در کارنامه‌ی خود دارد